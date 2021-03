“Daydreamer”, le anticipazioni: Sanem si affida a Cleopatra

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 marzo al 2 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45, sab. ore 15.30) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Daydreamer"

Curioso destino quello delle creme di Sanem (Demet Özdemir). Nate come un passatempo e diventate un piccolo business, hanno scatenato un’aspra guerra commerciale che, una volta risolta, ha generato un’idea: perché non avviare una produzione vera? La nuova impresa esalta tutti, ed è anche occasione per riavvicinare ufficialmente Can (Can Yaman) e Sanem, sia pure solo come soci. Non che siano finiti i problemi, certo, ma si affrontano con tutt’altra energia. Per prima cosa bisogna dare un nome alle creme: Can propone “Sanem”, Sanem propone “Can”, e alla fine passa l’idea “Sanem”. Poi c’è da organizzare una campagna pubblicitaria che abbia il massimo successo con la minor spesa, e qui salta fuori un’idea sorprendente: Deren (Tuğçe Kumral) sarà la protagonista e vestirà i panni di una affascinantissima Cleopatra. Rimane solo un problema: Sanem è triste e angosciata, perché non trova più l’anello che Can le aveva regalato e che lei portava a una catenina. Se sapesse che è stato lo scherzo di un uomo innamorato di lei.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 26 marzo)

Can sta vivendo delle giornate molto intense. Vende lo yacht, per cominciare, e questo fa capire a Sanem, ospite dell’ultima piccola “crociera” della barca, che è intenzionato a restare; mette poi fuori combattimento i bulli mandati dal commerciante “ingannato” da Yigit, che vogliono bloccare la produzione delle creme; infine affronta Huma, dopo aver saputo che è lei la misteriosa amica di Yigit. Da Yigit, invece, si allontana sempre di più Sanem. Emre trova un nuovo lavoro: venditore di automobili.

Le anticipazioni dal 27 marzo al 2 aprile