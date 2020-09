“Daydreamer”, le anticipazioni: tutta Istanbul ne parlerà

25 Settembre 2020 | 15:00 di Enrico Casarini

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Daydreamer"



Nel quartiere si fanno sempre più pettegolezzi sulle “amicizie importanti” delle sorelle Aydin con i fratelli Divit. Se la storia tra Leyla (Öznur Serçeler) ed Emre (Birand Tunca) è ancora relativamente segreta, il rapporto tra Sanem (Demet Özdemir) e Can (Can Yaman) invece è ormai sulla bocca di tutti, con gran dispetto di mamma Mevkibe (Özlem Tokaslan) e papà Nihat (Berat Yenilmez). Mevkibe arriva addirittura ad azzuffarsi per strada con Aysun (Asuman Çakır). Purtroppo le conseguenze delle parole pungenti dell’antipatica Aysun sono ridicole in confronto a quelle che potrebbe avere il piano che ha approntato Aylin (Sevcan Yaşar) non appena ha saputo da Emre (ma sono amici o nemici? La questione è aperta!) che Can è più innamorato che mai di Sanem. Mentre Leyla riesce a convincere Sanem a iniziare a parlare alla mamma, naturalmente un poco per volta, del suo amore per Can, così da disinnescare le chiacchiere, la perfida Aylin innesca la bomba che farà esplodere la notizia del flirt in tutta Istanbul.

Il riassunto della scorsa settimana (domenica 20 settembre)

Leyla rivela i suoi sentimenti a Emre e i due si baciano. Sanem e Can vogliono passare una serata romantica al cottage, ma lei ha dovuto dire a Mevkibe una bugia che verrà smascherata quando il quartiere si scatena nella caccia a un ladro che è entrato in casa Aydin: Ayhan è costretta ad ammettere che Sanem non è con lei. In agenzia, Deren sgrida Sanem per le sue assenze: lei è arrabbiata e invidiosa, certo, ma Sanem sa bene che non ha torto. Emre racconta di Can e Sanem ad Aylin, che si prepara ad agire.

Le anticipazioni di sabato 26 settembre

● Emre appare sempre più preso dalla storia con Leyla, ed è lei che ora frena.

● Mevkibe, appoggiata da Nihat, dice alle figlie di stare molto attente nelle frequentazioni, per evitare pettegolezzi.

● Can ribadisce a Emre di non avere alcun interesse per Ceyda: i suoi occhi, spiega, sono solo per Sanem.

● Melahat cerca di sventare l’ennesima lite nel quartiere tra Aysun e Mevkibe.

● Aysun vuole complimentarsi a tutti i costi con Mevkibe, che naturalmente non reagisce bene alle sue parole.