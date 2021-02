“Daydreamer”, le anticipazioni: un anno dopo, in un cinema…

19 Febbraio 2021 | 14:40 di Enrico Casarini

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Daydreamer"



La “rissa” al cottage ha stravolto le vite di tutti. Yigit (Utku Ates) ha avuto la peggio, apparentemente, e Can (Can Yaman), sentendosi ormai incompreso da Sanem (Demet Özdemir), ha deciso di andarsene. Ora, però, dopo un anno in giro per i mari, Can torna a Istanbul in segreto. Non sa quanto siano cambiate le cose! Sanem è una scrittrice di successo che porta in sé un’infinita tristezza; Yigit è il suo orgoglioso editore, ma il bastone a cui continua ad affidarsi per camminare è il simbolo dello squallido accordo fatto con Huma (Ipek Tenolcay) per rompere la coppia Can-Sanem; il successo dell’agenzia FH è un ricordo lontano… Il destino, però, ha deciso che la partita non sia ancora finita. Così, in una notte di pioggia, succede che i cammini della scrittrice triste e del marinaio solitario si “incrocino” nuovamente di fronte a un cinema. Can ha sentito la presenza di Sanem dal suo profumo e così la segue e la osserva nel buio della sala; Sanem non l’ha visto, ma prova un tale turbamento da essere certa che lui possa essere lì con lei, così si volta e…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 19 febbraio)

Dopo la scena di gelosia al matrimonio di Emre e Leyla, Can cerca di riconquistare Sanem aiutandola a ritrovare l’ispirazione, ma ogni suo gesto si rivela o inutile o dannoso. Sanem capisce che in fondo il suo libro è già scritto: è il diario del suo amore con Can, così gli chiede di poterlo utilizzare. Can va al cottage con il diario per poterlo leggere. Qui lo raggiungono Sanem e Yigit, e questi, folle di gelosia, getta di nascosto il libro nel fuoco. Can affronta Yigit e lo butta a terra facendogli perdere conoscenza: dev’essere portato all’ospedale!

Le anticipazioni dal 22 al 26 febbraio

● Sanem è sconvolta: sente la presenza di Can e ne parla con la sua terapeuta.

● Muzaffer e Ceycey vogliono dare la “scalata” alla FH con l’aiuto di Sanem, che dovrebbe ritrovarsi a ospitarne la nuova sede in casa sua.

● Aziz torna a Istanbul, inizia a riallacciare i rapporti con i familiari (ma non con l’ex moglie Huma…) e si avvicina agli Aydin.

● Zia Remide scopre che Can è tornato e lo incontra. La loro è un’intensa chiacchierata; Remide lo lascia regalandogli il libro di Sanem ed esortandolo a incontrare suo padre Aziz.