“Daydreamer”, le anticipazioni: un equilibrio molto precario

11 Dicembre 2020 | 14:29 di Enrico Casarini

Vivere è come attraversare un ponticello gettato su un fiume, portando sulle spalle tutto il peso dei propri problemi. Lo dice il trainer che coordina al resort di Agva i seminari seguiti anche da Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir). E per dare un senso “pratico” alle sue parole invita Can a percorrere una lunga asse di equilibrio… Can è ancora turbato per la proposta ricevuta da Polen (Kimya Gökçe Aytaç), nel frattempo arrivata ad Agva, nella sua testa si affollano mille pensieri, e tuttavia riesce a percorrere l’asse senza cadere. Dopo di lui, salgono sull’asse proprio Polen e Sanem. Una da un capo, l’altra dall’altro, le ragazze finiscono per ritrovarsi impegnate in una vera sfida, dalla quale Sanem esce vincitrice facendo cadere Polen. Sanem è entusiasta della sua esibizione, certa com’è del fatto che Can si sia convinto della necessità di rifiutare il lavoro di Londra. Can, da parte sua, è sempre più insofferente nei confronti di Polen e non vede l’ora di togliersela dai piedi, per fare il viaggio di ritorno a Istanbul in auto con Sanem. Chilometro dopo chilometro, Can continua a ragionare e all’arrivo è pronto a comunicare la sua decisione a Sanem.

Il riassunto della scorsa settimana (domenica 6 dicembre)

Can decide di andare ad Agva per riflettere sul nuovo lavoro a Londra che Polen gli ha proposto. Huma minaccia Ceycey e riesce a sapere dov’è andato suo figlio (Emre l’aveva sviata…) e ci spedisce Polen. Sanem arriva ad Agva e dice a Can di trovarsi nel suo stesso resort per seguire alcuni seminari. Li frequenteranno insieme, e questo potrebbe essere utile a chiarire i loro sentimenti. Muzaffer arriva in agenzia per commissionare una campagna per il negozio aperto con Mevkibe, ma si scontra con Huma.

Le anticipazioni di domenica 13 dicembre

● Polen arriva nel resort di Agva e sfrutta ogni occasione per far sentire Sanem “inadeguata” rispetto al mondo di amicizie di alto lignaggio che lei condivide con Can.

● Osman riesce a imporre le sue richieste da star all’agenzia ed Emre deve fare buon viso a cattivo gioco.

● Mevkibe e Muza vengono presi in giro da Aysun e Ihsan, che prevedono un rapido disastro per il negozio di cibi biologici. Nihat, intanto, si rode il fegato.

● Ceycey coordina il lavoro per la campagna del nuovo negozio, ma litiga con Ayhan.