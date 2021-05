“Daydreamer”, le anticipazioni: una campagna troppo difficile

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 14 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45, sab. ore 15.30) Enrico Casarini







La campagna che dovrebbe rilanciare l’agenzia FH e aiutare Can (Can Yaman) a ritrovare la memoria e l’amore per Sanem (Demet Özdemir), si rivela un pasticcio. Accidenti a quando Leyla (Öznur Serçeler) ha coperto la fuga di Sanem e Can allo chalet dicendo che stavano cercando il regista Arthur Capello, tanto irraggiungibile quanto inesistente! Ora l’azienda che vuole portare le creme di Sanem in tutto il mondo vuole lavorare solo con lui, costi quel costi. Come rimediare? Sanem è sicura di avere la soluzione: l’unica persona in grado di “interpretare” il leggendario Arthur è Selim (Ibrahim Coşkun), l’improbabile amico di Huma (Ipek Tenolcay) e Aziz (Ahmet Somers). Tutto sistemato, dunque? Neanche per sogno. Sanem si ritrova attaccata su tutti i fronti. Selim è difficile da gestire. Ayca (Dilek Serbest), figlia del padrone dell’azienda che ha commissionato la campagna, si rivela troppo in sintonia con Can. Le cose a casa Aydin sono sempre più complicate e anche Leyla ed Emre (Birand Tunca) ne soffrono. Che fare?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 7 maggio)

Sanem raggiunge Can allo chalet. Vuole riconquistarlo con uno dei suoi profumi, ma lui è raffreddato e dunque la mossa è inutile. Huma frequenta Selim e Mihriban si arrabbia perché pensa che voglia “incastrarlo”: tra loro scoppia una lite che turba così tanto Aziz da fargli pensare che sia ora di andarsene nuovamente. Leyla tranquillizza il distributore delle creme di Sanem dicendogli che Can sta cercando di convincere un super regista a collaborare al lancio. Emre va allo chalet con Leyla per avvisare Can e Sanem dell’inghippo.

