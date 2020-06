“Daydreamer”, le anticipazioni: una notte molto complicata

13 Giugno 2020 | 10:10 di Enrico Casarini

Preoccupata per il suo futuro, Sanem (Demet Ozdemir) si è lasciata catturare nella rete di menzogne di Emre (Birand Tunca), il direttore finanziario dell’agenzia pubblicitaria FH. Per aiutarlo, però, si ritrova in una situazione spinosa. Viene sorpresa da Can (Can Yaman), il fratello di Emre, in casa Divit in piena notte e deve rapidamente inventarsi una buona scusa, visto che non può certo dire che cerca documenti di Emre che Can non può vedere. Ed ecco che la sua fenomenale memoria fotografica le viene in aiuto. Ricordando di aver visto Emre mettere qualcosa nella tasca interna della sua giacca, dice di essere lì per cercare una cosa che sa di avere dimenticato nella giacca quando l’ha portata al lavasecco. E infatti dalla tasca salta fuori un anello. Can le chiede se sia il suo anello di fidanzamento e Sanem dice di sì. Can è perplesso e deluso: parlando con Sanem ha sentito che il suo profumo è quello meraviglioso della misteriosa ragazza che ha baciato alla festa per i 40 anni dell’agenzia.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 10 al 12 giugno)

Per sfuggire a un fidanzamento imposto dalla famiglia e per saldare un debito del padre, la giovane Sanem, aspirante scrittrice di Istanbul, trova un lavoro come fattorina nell’agenzia di pubblicità FH, dove sua sorella Leyla è segretaria di direzione. Ma l’agenzia è in cattive acque: c’è una spia che “sabota” le iniziative a favore dell’agenzia di Aylin, ufficialmente ex fidanzata di Emre, uno dei due figli del fondatore Aziz. Emre sogna di diventare capo dell’agenzia, ma Aziz gli preferisce l’altro fratello Can, celebre fotografo.

Le anticipazioni dal 15 al 19 giugno

● Sanem fugge avventurosamente da casa Divit, ma, suo malgrado, si fa male a un ginocchio.

● Emre conferma a Can la storia raccontata da Sanem e recupera i documenti che la ragazza ha nascosto per lui: firmandoli diventa socio di Aylin.

● Can sta progettando in segreto (teme che la spia in agenzia colpisca ancora) la campagna pubblicitaria di una famosa linea aerea. Emre lo scopre e ne parla con Aylin: per mettere le mani sulle idee di Can si affidano ancora una volta a Sanem.