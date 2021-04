“Daydreamer”, le anticipazioni: una voce incantatrice

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 16 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45, sab. ore 15.30) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Daydreamer"

Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir) decidono di passare una serata insieme in un locale. Il destino vuole che abbiano avuto la stessa idea anche Emre (Birand Tunca) e Leyla (Öznur Serçeler), sicché le due coppie dovranno farsi compagnia. La serata prende una piega imprevista quando Leyla viene invitata a cantare per gli ospiti del locale: il complesso che suona, infatti, è guidato dal suo maestro di canto… Leyla è una cantante fenomenale e la sua voce ammalia Can e Sanem, che si abbandonano a un ballo che è un trionfo di tenerezze. E il nuovo intreccio dei loro cuori è così forte da non spezzarsi neppure quando si ritrovano a passare la notte a casa Aydin. Can vorrebbe andarsene, ma Sanem lo invita a restare, e quel che succede nella notte è tenerissimo. Il bello è che i due innamorati cercano di comportarsi seguendo le indicazioni sul partner ideale che hanno espresso nel sondaggio, ma ogni prescrizione è inutile: a loro basta seguire il cuore per trovarsi perfetti.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 al 9 aprile)

Trattandosi da soci più che da amici o innamorati, Can e Sanem continuano a riavvicinarsi. Attorno a loro, però, molte situazioni sono “in movimento”: Nihat è sempre più depresso e le sue condizioni di salute peggiorano; Emre e Leyla vogliono cambiare vita e darsi alla musica; Yigit prepara un piano per sabotare la linea di creme preparate da Sanem… Intanto la FH inizia a lavorare su un nuovo progetto, ma l’esito del sondaggio preliminare sulle caratteristiche del partner ideale mette un po’ in difficoltà Can e Sanem.

Le anticipazioni dal 12 al 16 aprile