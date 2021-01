“Daydreamer”, le anticipazioni: uomini sull’orlo di una crisi di nervi

08 Gennaio 2021 | 14:48 di Enrico Casarini

Ma chi è questo Yigit (Utku Ates) e che cosa vuole dalla mia vita? Il ragazzo fa inferocire Can (Can Yaman): appena lo vede, col suo sorriso smagliante e i modi carini, si altera. Scoprire, poi, che è quel “famoso” fratello di Polen (Kimya Gökçe Aytaç) che non aveva mai potuto conoscere, spinge la rabbia di Can a livelli altissimi, anche perché molto presto lo ritroverà coinvolto anche nella sua già tesa vita familiare. Ma quel che è peggio, naturalmente, è che Yigit fila d’amore e d’accordo con Sanem (Demet Özdemir). Ormai si sentono partner nell’avventura della casa editrice, e lei approfitta di ogni occasione per rimarcarlo. Cosa può fare, dunque, Can per non lasciare che il suo amore voli via? Beh, sceglie la strada dell’antipatia, così amata da ogni innamorato ferito che sia mai esistito sulla terra. Ogni questione di lavoro in agenzia diventa per Can l’occasione di puntualizzare, di sgridare, di inventarsi nuove richieste. Ma l’unica cosa che cerca, in fondo, è un poco di tempo da passare solo con Sanem.

Dove eravamo rimasti: il riassunto delle puntate di giovedì 7 gennaio

Can accetta la proposta di lavoro all’estero fatta da Polen e questo fa crollare il rapporto con Sanem, che si licenzia dall’agenzia. Un incidente fa conoscere a Sanem il giovane editore Yigit, che la conquista con la sua gentilezza, e non solo le offre un lavoro ma la sprona anche a scrivere il suo libro. Can è gelosissimo. Grazie a Sanem, comunque, la FH può presentare con successo la nuova campagna per RedMode. A casa Aydin, intanto, resta alta la tensione fra Mevkibe e Nihat per la nuova attività di Mevkibe nel campo del cibo biologico.

Le anticipazioni di giovedì 14 gennaio

● Yigit apre la sede della casa editrice nello stesso edificio della FH e quindi potrà vedere Sanem con facilità, in attesa di accoglierla nello staff.

● Polen rivela l’identità di Yigit a Sanem e Can. Yigit, però, confessa a Sanem di non essere in grandi rapporti con la sorella.

● Sanem porta in agenzia una lavagna su cui scriverà i giorni che mancano al suo addio alla FH.

● Muzaffer si vanta del successo del nuovo negozio con Nihat e lo fa arrabbiare.

● Huma spiega a Polen la sua prossima mossa contro Sanem: è astutissima.