“Daydreamer”, le anticipazioni: Yigit sì che capisce Sanem. E Can frigge…

07 Gennaio 2021 | 12:40 di Enrico Casarini

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Daydreamer"



Un imprevedibile salto di messa in onda ci ha fatto perdere un po’ il filo delle vicende legate a Sanem (Demet Özdemir) e Can (Can Yaman). Vicende che si fanno sempre più ingarbugliate, per altro. Can appare decisissimo ad accettare la proposta di Polen (Kimya Gökçe Aytaç) e dunque ad andarsene da Istanbul. Sanem invece appare decisissima a tagliare con Can e con l’agenzia.

Un incidente sconvolgerà le certezze di entrambi. Suo malgrado (è travolta dalla sua auto...) Sanem fa amicizia con

Yigit (Utku Ates), un ragazzo bellissimo e dolcissimo che riesce a risvegliarle dei sogni che gli sbandamenti della storia con Can le avevano forse fatto un po’ dimenticare. A Yigit basta sfogliare il diario che Sanem ha dimenticato in automobile per capire di essere di fronte a una scrittrice di grande talento. E lui conosce bene la “materia”: ha lasciato il Canada ed è tornato in Turchia proprio per fare l’editore. È convinto che Sanem non solo meriti di veder pubblicato ciò che scrive, ma pensa che sia la persona giusta per lavorare al suo fianco nella nuova casa editrice che sta lanciando.

E Can? Beh, ora frigge di gelosia: è chiaro che tiene tantissimo a Sanem e non sopporta questo Yigit. E quando scoprirà la “vera” identità del rivale, riceverà un colpo veramente fortissimo.

Dove eravamo rimasti: il riassunto della puntata di domenica 13 dicembre

Polen arriva nel resort di Agva e cerca di umiliare Sanem, che reagisce sfidandola durante un seminario. Nel frattempo Can riflette ancora sulla proposta di lavoro ricevuta da Polen. Osman riesce a imporre le sue richieste da star all’agenzia ed Emre deve accettare: il cliente della nuova campagna pubblicitaria vuole lui come protagonista. Mevkibe e Muza sono presi in giro da Aysun e Ihsan, che prevedono un disastro per il negozio di cibi biologici. Ceycey coordina il lavoro per la campagna del nuovo negozio, ma litiga con Ayhan.

Le anticipazioni di giovedì 7 gennaio

● Can riflette su alcune parole che Sanem gli ha detto e decide di dare una svolta al rapporto con sua madre.

● Mevkibe e Nihat continuano a litigare sul nuovo negozio e sulla qualità dei pro- dotti venduti.

● Sanem conferma le dimissioni dall’agenzia FH, ma si impegna a fondo nella preparazione della presentazione della nuova campagna: riuscirà a stupire tutti.

● Muzaffer è convinto di avere escogitato una grande idea per pubblicizzare e vendere i prodotti biologici realizzati da Mevkibe.