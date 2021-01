“DayDreamer” sostituisce “Il Segreto”: rivoluzione nel day-time di Canale 5

"Il Segreto" continuerà ad andare in onda di domenica. Doppio appuntamento per "DayDreamer"

22 Gennaio 2021 | 17:33 di Giulio Pasqui

C'è un importante cambiamento nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Esce di scena "Il segreto": la soap sulle vicende di Puente Viejo andava in onda senza interruzioni dall'estate del 2013. Ora però è tempo di novità e dal 26 gennaio lascia spazio al fenomeno "DayDreamer - Le ali del sogno". Dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.35 fino all'inizio di "Pomeriggio 5", saranno le vicende dei personaggi interpretati da Demet Özdemir e Can Yaman a tenere compagnia ai telespettatori.

Per la soap turca si tratta di un raddoppio importante, infatti "DayDreamer" continuerà ad andare in onda anche il martedì in prima serata. "Il segreto" non scomparirà dai radar, ma continuerà ad andare in onda ogni domenica dalle 14.15.

Continua così il momento d'oro (professionale ma non solo) di Can Yaman. L'attore turco, che interpreta il fotografo Can Divit, sarà anche uno degli ospiti della terza puntata di "C'è posta per te", in onda sabato 23 gennaio, sempre su Canale 5.