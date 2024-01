“Dreams and realities”, una nuova soap turca su Mediaset Infinity

Si puo' vedere su

Sulla scia del successo che stanno riscuotendo le soap turche, Mediaset regala al suo pubblico un’altra telenovela che arriva dal Bosforo. Da lunedì 29 gennaio, su Mediaset Infinity, infatti, prenderanno il via le avvincenti vicende della nuovissima "Dreams and realities - La forza dei sogni", una commedia romantica con un intrigo giallo.

Al centro delle vicende ci sono quattro giovani donne ambiziose che vivono in modesti quartieri di Istanbul. Tutte in cerca della propria realizzazione: Dicle sogna di diventare una scrittrice famosa, Gunes aspira a fare l’avvocato, Setenay vorrebbe essere una curatrice di mostre d’arte e Melike un’imprenditrice edile. Nel frattempo, si accontentano di lavoretti per sbarcare il lunario e sognano l’amore. La loro vita cambia con la morte improvvisa della loro amica Meryem, avvenuta in circostanze misteriose. E quello che inizialmente appare come un suicidio, in realtà si rivela essere un omicidio. Chi l’avrà uccisa e perché?

La più accanita nella ricerca della verità è Dicle, che è interpretata da Ozge Gurel, già popolare nel nostro Paese per aver recitato in altre soap famose come "Mr. Wrong - Lezioni d’amore", "Cherry Season - La stagione del cuore" (dove ha conosciuto Serkan Cayoglu, che ha sposato nel 2022) e "Bitter Sweet - Ingredienti d’amore". «Mi piacciono i personaggi come Dicle, che lottano per ciò che desiderano e in cui credono. E che non si arrendono davanti alle difficoltà ma cercano di superarle» dice l’attrice, che nella soap vivrà anche una storia romantica, ma non sempre facile, con Sergen, l’affascinante editore che ha il volto dell’attore turco Yusuf Cim. Un uomo schietto che l’aiuterà nelle sue indagini.