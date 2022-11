Due settimane di stop per “Il Paradiso delle signore”

La soap pomeridiana di Rai1 lascia spazio alle partite dei Mondiali in Qatar. Tornerà in onda il 12 dicembre Il Paradiso delle Signore 7 Credit: © Rai Redazione Sorrisi







“Il Paradiso delle Signore” si prende una pausa. Il consueto appuntamento con la soap pomeridiana di Rai1 sarà infatti sospeso per due settimane, tra il 29 novembre e il 10 dicembre, per lasciare spazio ai Mondiali di Calcio 2022 che si giocano in Qatar fino al 20 dicembre e che adesso entrano nel vivo. La Rai ha infatti deciso di spostare sul primo canale i match delle ore 16, fascia oraria in cui solitamente va in onda la soap.

Ma si tratta di uno stop temporaneo: lunedì 12 dicembre riprenderà la consueta programmazione della settima stagione della serie, che riprenderà il suo posto nel palinsesto di Rai1 subito dopo “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Le puntate saranno recuperate nella settimana di Natale, infatti, al contrario di quanto accadeva negli anni passati, la soap andrà in onda anche per tutte le feste.