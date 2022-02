Emanuel Caserio: «“Il paradiso delle signore” è la mia grande famiglia…»

Il giovane barista della soap si racconta tra sogni e nuove sfide. Antonella Silvestri







La sua apparizione sul piccolo schermo risale al 2014 quando viene coinvolto nella serie “Rex” per poi interpretare, nello stesso anno, il ruolo di Ragno nella fiction di “Un medico in famiglia”. Emanuel Caserio, che vanta nel curriculum il diploma al Centro sperimentale di cinematografia (ha anche frequentato la Shanghai Theatre Academy) ha partecipato alla settima stagione di “Squadra antimafia - Palermo oggi” per la regia di Christophe Tassin e Samad Zarmandili. Ma è nel 2016 che il giovane attore, originario di Latina, approda sul grande schermo per dare il volto a Luca, un ragazzo che si innamora di Sabrina Ferilli nel film scritto e diretto da Fausto Brizzi “Forever Young”. Dal 2018 Emanuel veste i panni di uno dei protagonisti più amati della soap di Rai1 "Il paradiso delle signore", in onda dal lunedì al venerdì, dove interpreta il barista siciliano Salvatore Amato.

Emanuel cominciamo subito con una domanda che ci ha suggerito una fan de “Il paradiso delle signore”: intendi lasciare la soap?

«Fino all’ultima puntata sembra che io esca dalla serie ma alla puntata numero 160 si svelerà l’arcano. Posso solo dire che Salvatore è in bilico e che per amore, molto probabilmente, lui lascerà Milano…».

Ma ci sarà nella prossima stagione?

«Sì si certo che ci sarà…»

La lunga serialità quanto è importante soprattutto per un giovane attore?

«Per me “Il Paradiso delle signore” si sta rivelando una scuola di perfezionamento oltre al centro sperimentale di cinematografia. È una scuola di formazione perché stare tutti i giorni sul set e girare continuamente scene è una palestra. Senza contare anche l’aspetto umano. Sono quattro anni che convivo con tanti colleghi condividendo un’esperienza fantastica».

Con chi hai legato molto sul set?

«Con Pietro Genuardi siamo ormai compagni di scuola anche se lui ha alcuni anni più di me. Facciamo anche vacanze insieme. È un fratello maggiore. Ma anche con Chiara Russo e Grace Ambrose siamo diventati molto amici e stiamo programmando una vacanza in Puglia».

Cosa apprezzi del tuo personaggio, il barista siciliano Salvatore Amato?

«È un ragazzo con alti e bassi molto forti che lo rendono una persona vera e credo che tanti si identifichino in lui. La cosa bella di Salvatore è che se riconosce di avere sbagliato, chiede subito scusa. Nella scorsa stagione, si era dimostrato molto geloso e possessivo nei riguardi di Gabriella (interpretata da Ilaria Rossi) e il pubblico si era schierato contro di lui perché era piuttosto aggressivo. Poi Salvatore è tornato sui suoi passi. Io lo definisco un simpatico scugnizzo in evoluzione…».

È vero che anche tu hai fatto il barista per pagarti gli studi al Centro sperimentale di cinematografia?

«Ho fatto il barista, il barman, il rider (consegnavo pizze), ho fatto per un po’ pulizie in una palestra. Grazie a questi lavori ho imparato a dare peso ai soldi. Ma soprattutto ho capito cosa devo o non devo dire a chi mi serve al tavolo, ad avere grande rispetto per questi mestieri».

A proposito di soldi, cosa hai fatto con i primi che hai guadagnato facendo l’attore?

«Sono stato una formichina, mettendo da parte i miei risparmi e, dopo tanti anni, sono riuscito a comprarmi una casa a Roma. È pronta tra qualche giorno. Era un mio sogno averne una tutta mia. Anche i miei genitori sono contenti di questa scelta. Mio padre proprio l’altro giorno è venuto da Latina ed è salito su a casa perché doveva portarmi delle cose. Ho subito notato i suoi occhi lucidi. Papà non è un uomo di tante parole. Mi ha dato una pacca sulla spalla ed è come se avessi voluto dirmi che era fiero di me. Mi sono sciolto davanti a quel gesto».

Quando non sei sul set, a cosa ti dedichi?

«Vado in palestra, corro ascoltando musica, amo dipingere e creare sculture con il das. Mi piace tanto stare con gli amici, organizzare cene e giochi da tavolo. Mi piace essere social, ma dal vivo…».

Quali sono i tuoi impegni futuri?

«L’anno scorso ho girato un film di Claudio Amendola dal titolo “I cassamortari” che uscirà su Prime Video. Il mio è un piccolo ruolo, ma molto divertente. Indosso i panni di Arturo, uno dei giovani vedovi di cui si innamora la protagonista interpretata da Lucia Ocone che, nel film, gestisce un’agenzia di pompe funebri assieme ai fratelli».