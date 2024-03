“Endless Love”, la nuova soap turca che prende il posto di “Terra amara”

Una serie che ha tutte le carte in regola per entrare fin da subito nel cuore del pubblico Simona De Gregorio







È stata la soap turca trasmessa nel maggior numero di Paesi e la prima produzione televisiva turca ad essersi aggiudicata l’International Emmy Award. Un vero e proprio fenomeno che da lunedì 11 marzo sbarca nel pomeriggio di Canale 5, al posto di "Terra amara" (ora in onda solo il venerdì sera). Parliamo di "Endless Love", che ha tutte le carte in regola per entrare fin da subito nel cuore del pubblico. Ma vediamo di cosa si tratta.

La trama

Kemal (Burak Ozcivit) è un giovane ingegnere appena laureato che vive in un quartiere popolare di Istanbul con i suoi genitori e lavora come manutentore di barche. Nihan (Neslihan Atagul), invece, è una ragazza ricca, che fa l’illustratrice. La sua famiglia però è in difficoltà economica e la madre, incapace di rinunciare alla sua agiatezza, vuole farla sposare con Emir Kozcuoglu (Kaan Urgancioglu), un uomo d’affari arrogante che nutre un amore ossessivo per Nihan. Un giorno, tornando a casa in autobus, Nihan conosce Kemal e ne rimane subito colpita. Un mese dopo il ragazzo le salva la vita e inizia tra loro una storia d’amore. Ma la felicità sarà presto interrotta: Nihan, per una serie di circostanze, si vede costretta a sposare Emir. Kemal, distrutto dal dolore, lascia Istanbul e parte per lavorare nella miniera della città di Zonguldak. Tornato cinque anni dopo con il desiderio di vendetta, si troverà a lavorare con Emir e incontrerà nuovamente il suo vecchio amore...

«Nihan è un personaggio incredibile, una ragazza alla ricerca dell’altra parte di sé, ma, quando la trova, viene travolta dagli eventi. E nel corso del racconto la vedremo sdoppiarsi in due percorsi paralleli» anticipa Neslihan Atagul. E aggiunge Burak Ozcivit: «Non è stato facile calarsi nelle emozioni di un amore così sofferto e di una ferita profonda che si trasforma in desiderio di vendetta».

Un mix vincente

Gli ingredienti per scommettere che "Endless Love" sarà un grande successo ci sono tutti. Da sempre le storie d’amore contrastate e travagliate appassionano il pubblico. Ma questo è anche un racconto di amicizia, come quella tra Kemal e Leyla (Zerrin Tekindor). E come in ogni soap che si rispetti, il conflitto tra buoni e cattivi risulta sempre coinvolgente. Altro punto di forza è il protagonista, Kemal, che possiede una incredibile dose di fascino. Senza dimenticare il ritmo della narrazione che scorre veloce e riserva tanti colpi di scena, in un susseguirsi di emozioni. Per finire, nel cast sono presenti due attori noti. Il primo è Kerem Alisik, il Fekeli di "Terra amara". L’altra è Melissa Asli Pamuk, già vista in "La ragazza e l’ufficiale" e in "Dreams and Realities".

Le location

Le riprese si sono svolte a Zonguldak, sul Mar Nero, ma soprattutto a Istanbul e ci mostrano tutte le bellezze di questa città. Come il quartiere di Besiktas, sulla sponda europea dello stretto del Bosforo, dove si trova la splendida villa di Leyla, e il modaiolo quartiere di Yenikoy, dove abita Nihan.