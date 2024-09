“Endless Love”, le anticipazioni: a caccia di verità

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 al 13 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 14.45, ven. ore 21.20) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 7 al 13 settembre

Nihan (Neslihan Atagul) continua a vivere nella casa di Emir (Kaan Urgancioglu) con sua madre e la sua bambina, ma il rapporto con il marito continua a essere difficile. Eda (Ece Yasar), in difficoltà con Deniz, decide di portarla da Nihan. La donna cerca di nasconderla alla vista di Kemal (Burak Ozcivit) riconosce la bambina portata a casa da Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose) e manifesta i suoi sospetti sulla paternità di Deniz. Emir, interrogando Zeynep, capisce che Kemal è ormai convinto di essere il vero padre della bambina. Kemal non ha intenzione di arrendersi fino a quando non scoprirà la verità e mantiene sotto costante sorveglianza la casa di Nihan. Asu (Melissa Asli Pamuk), dal canto suo, realizza che Kemal sta posticipando il loro matrimonio.