“Endless Love”, le anticipazioni: Asu accetta il divorzio e poi scompare

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 29 novembre su Canale 5 (sab. ore 14.45, gio. ore 21.20) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Endless Love"

Emir (Kaan Urgancioglu) racconta alla madre che Asu (Melisa Asli Pamuk) è la responsabile dell’incidente avuto da Nihan (Neslihan Atagul), che però sente tutto, avvisa Kemal e lo mette al corrente del fatto che Asu ha cercato di ucciderla. Così Kemal (Burak Ozcivit) chiede il divorzio alla moglie. Intanto Asu decide di consegnare a Emir tutte le prove contro di lui, ma in cambio gli chiede di recuperare Gurcan: Emir organizza quindi un raid per rapire l’uomo, che nel frattempo resiste all’interrogatorio di Ayhan (Kerem Alisik). Del commando, per volere di Asu, fa parte anche Tarik (Ruzgar Aksoy), ma l’incursione si conclude con la fuga di Gurcan. Zehir (Ugur Aslan), intanto, cerca di far parlare Gurcan, ma l’uomo sembra in grave difficoltà e sviene. Zehir lo porta in ospedale insieme con Tarik, ma le sue condizioni sono molto gravi. Asu, dopo aver accettato la richiesta di divorzio di Kemal, scompare improvvisamente e visto che nel suo appartamento sono state rinvenute tracce di sangue, si sospetta che sia stata uccisa.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 22 novembre)

Emir scopre che l’incidente di Nihan non è avvenuto per caso.Asu consiglia a Tarik di incastrare Gurcan, facendolo apparire come il vero colpevole. Gurcan telefona a Emir e gli propone di fornirgli l’indirizzo di chi ha manomesso l’auto di Nihan in cambio di soldi. Tarik chiede aiuto ad Asu per scagionare sia lui che Zeynep da possibili accuse riguardo l’omicidio di Ozan.Nihan, Kemal e Zehir fanno irruzione nell’appartamento di Gurcan, ma scoprono che qualcuno è riuscito a trovare l’uomo prima di loro: si tratta di Tarik...

Le anticipazioni dal 23 al 29 novembre