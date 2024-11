“Endless Love”, le anticipazioni: che tentativo di fuga fallimentare

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 9 e il 14 novembre su Canale 5 (sab. ore 14.45, gio. ore 21.20) Simona De Gregorio







Le anticipazioni del 9 e del 14 novembre

Vildan (Nese Baykent) legge una lettera di Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose), nella quale spiega ai genitori i motivi della sua fuga, ovvero il fatto di aver ucciso Ozan (Baris Alpaykut). Presa dal rancore e dalla voglia di vendetta, afferra una pistola e si reca verso il molo dal quale sta per salpare una barca che porterà via Zeynep. Nel frattempo Ayhan (Kerem Alisik) scopre che una barca sta partendo, con un solo passeggero, capisce quindi che si tratta di Zeynep e segnala l’indirizzo a Kemal (Burak Ozcivit) che lo dice poi a Nihan (Neslihan Atagul). Giunti tutti sul posto, trovano Vildan che tira fuori la pistola per vendicarsi di Ozan, e nella colluttazione con Nihan che vuole impedirle di sparare parte un colpo che centra in pieno Zeynep. Mentre Zeynep lotta per la vita, Nihan decide di andare alla Polizia e confessare quanto è successo. Dai rilievi effettuati sulla pistola risulta che è stata Vildan a sparare il colpo che ha ferito Zeynep. Quest’ultima viene dichiarata fuori pericolo e al risveglio decide di non sporgere denuncia contro Vildan, che torna così a casa. Appena dimessa dall’ospedale, Zeynep viene portata in centrale per essere interrogata sulla morte di Ozan.