“Endless Love”, le anticipazioni: chi è veramente Leyla?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.45) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Endless Love"

Emir (Kaan Urgancioglu) scopre che Leyla (Zerrin Tekindor) è la sorella di Vildan (Nese Baykent). Va quindi a casa sua dicendole di sapere che è la zia di Nihan (Neslihan Atagul). Poi le intima di rivelargli i suoi segreti o la farà perseguitare dalla stampa. Leyla lo caccia via bruscamente. Racconta l’accaduto a Kemal (Burak Ozcivit), che le consiglia di svelare la verità a Nihan. Ma Emir mette la moglie e Ozan (Baris Alpaykut) a conoscenza del segreto. Nihan si reca quindi da Leyla che le conferma di essere sua zia. Le racconta inoltre che avrebbe dovuto sposare Onder (Kursat Alniacik). Ma il giorno del loro matrimonio, aveva scoperto che la sorella Vildan era incinta di Nihan e Ozan. La donna suggerisce poi a Nihan di non commettere il suo stesso errore e di liberarsi dei suoi segreti confessandoli a Kemal. Nihan accetta il consiglio svelando a Kemal tutta la verità: suo fratello Ozan, cinque anni fa, ha commesso, involontariamente, un omicidio; se lei avesse accettato di sposare Emir, quest’ultimo avrebbe protetto Ozan, impedendo di farlo finire in prigione.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 aprile al 3 maggio)

Galip si rifiuta di restituire le chiavette USB a suo figlio, dicendogli che userà ogni mezzo a sua disposizione per trovare la persona che lo sta ricattando. Tarik, mentre sta facendo una passeggiata con Banu, incontra Kemal, che scopre così che sta lavorando per Emir. Zeynep telefona di nascosto ad Emir. Nihan vede squillare il telefono con il suo nome e affronta il marito, intimandogli di lasciare in pace Zeynep. Emir, dopo aver sedotto Zeynep e aver assunto Tarik, è deciso a riprendere il suo posto nella società.

Le anticipazioni dal 6 al 10 maggio