“Endless Love”, le anticipazioni: Emir alle prese con Zeynep e Asu

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 22 novembre su Canale 5 (sab. ore 14.45, gio. ore 21.20) Simona De Gregorio







Hakan (Erhan Alpay) porta Zeynep (Hazal Filiz Kuckkose) in centrale, ma Emir (Kaan Urgancioglu) trova il modo per parlarle prima che cominci l’interrogatorio e le dice cosa dovrà riferire al commissario. Hakan le propone di sposarlo e in cambio lui la proteggerà da Emir. La ragazza alla fine viene rilasciata in attesa degli esiti dell’autopsia. Emir scopre che l’incidente di Nihan (Neslihan Atagul) non è avvenuto per caso: qualcuno ha manomesso il servofreno della sua automobile. Asu (Melisa Asli Pamuk), saputo che Emir ha ricevuto il rapporto sull’incidente di Nihan, decide di far allontanare l’assassino di Ozan (Baris Alpaykut) dal paese, ma ormai Emir e Kemal sono già sulle sue tracce. Emir, con un astuto inganno, riesce a portare Asu e Tufan (Ali Burak Ceylan) in una vecchia fabbrica di scarpe. Qui si trova una macchina con un impianto idraulico malfunzionante e freni rotti. Emir ha intenzione di costringere Asu a mettersi al volante per vendicarsi del tentato omicidio di Nihan. Tuttavia, l’incontro viene interrotto da Mujgan (Aysen Inci) e Nihan...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 15 novembre)

Vildan legge una lettera di Zeynep nella quale spiega ai genitori i motivi della sua fuga, ovvero il fatto di aver ucciso Ozan. Presa dal rancore, afferra una pistola e si reca verso il molo dal quale sta per salpare una barca che porterà via Zeynep. Nel frattempo Ayhan scopre che una barca sta partendo, con un solo passeggero, capisce quindi che si tratta di Zeynep e segnala l’indirizzo a Kemal (Burak Ozcivit) che lo dice poi a Nihan (Neslihan Atagul). Giunti tutti sul posto, trovano Vildan che tira fuori la pistola per vendicarsi...

Le anticipazioni dal 16 al 22 novembre