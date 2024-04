“Endless Love”, le anticipazioni: Emir cerca di circuire Zeynep

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 20 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 16.40) Simona De Gregorio







Emir (Kaan Urgancioglu) continua a proporre un aiuto a Tarik (Ruzgar Aksoy) per l’apertura del nuovo negozio e alla fine Tarik accetta. Intanto, l’astuto Emir ne approfitta per avvicinare anche Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose). Mentre la famiglia di Zeynep apprende con piacere che la ragazza vuole fidanzarsi con Salih (Gokay Muftuoglu), ignorando l’appuntamento che Zeynep ha con Emir, l’uomo, per conquistarla, la conduce in elicottero al concerto di un famoso cantante, idolo della ragazza, che si svolge in un’altra città. Kemal (Burak Ozcivit) mette alle strette Nihan (Neslihan Atagul) e riesce a sapere che la giovane è stata costretta a sposare Emir per proteggere il fratello Ozan (Baris Alpaykut) senza aggiungere il motivo. Tarik non vede l’ora di andare a firmare il contratto per il nuovo negozio, ma, arrivato all’appuntamento, apprende con grande disappunto che il proprietario ci ha ripensato. Chiedendo spiegazioni ad Emir, l’uomo fa finta di cadere dalle nuvole. Naturalmente, Tarik ignora che è stato proprio Emir a bloccare tutto.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 13 aprile)

Ozan, dopo avere telefonato più volte a Zeynep senza aver mai avuto risposta, su consiglio di Emir decide di presentarsi all’università per incontrarla di persona. Galip, quando viene a sapere della decisione sconsiderata del figlio di sciogliere la società con Kemal, va su tutte le furie.Onder prega l’avvocato Nezut di aiutare Leyla, ma la donna sembra restia ad accettare. Nihan, per poter vedere di nascosto Kemal, dice a sua madre di essere allo studio, ma Emir scopre la sua bugia.Kemal rivela ad Asu il suo passato.

Le anticipazioni dal 15 al 20 aprile