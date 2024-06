“Endless Love”, le anticipazioni: Emir e Zeynep rischiano grosso

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’8 al 14 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 14.45) Simona De Gregorio







Asu (Melissa Asli Pamuk) è ancora decisa a sposare Kemal (Burak Ozcivit) a tutti i costi, convinta che tra lui e Nihan (Neslihan Atagul) non ci sia vero amore, e per ottenere quello che vuole si serve dell’aiuto di un’altra donna che desidera un uomo che non la ricambia: si tratta di Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose), la sorella di Kemal, ancora perdutamente innamorata di Emir (Kaan Urgancioglu). Zeynep ed Emir si incontrano nella stanza di quest’ultimo. Per un pelo, i due amanti non vengono scoperti dai rispettivi coniugi, Ozan (Baris Alpaykut) e Nihan. Leyla (Zerrin Tekindor) scopre che i suoi sospetti erano fondati: ci sono state delle irregolarità nell’asta della sua casa, che dovrà essere annullata e nuovamente bandita. Quando la notizia dell’annullamento dell’asta arriva a Galip (Burak Sergen), lui, minaccioso, si presenta da Leyla accusandola di esserne la causa. La donna, spavalda, non nega: è pronta a combattere fino in fondo per riavere la sua casa. Nihan, intanto, è decisa a chiedere il divorzio da Emir e lo sta annunciando alle persone a lei più vicine, ma non tutti prendono bene la notizia.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’1 al 7 giugno)

Tarik confessa a Kemal di essere stato lui a uccidere Karen, anche se per errore, e Kemal decide di denunciarlo alla polizia. Zeynep rivede i genitori dopo tanto tempo ma, mentre sua madre Fehime abbraccia la figlia, Huseyin la ignora imperterrito... Asu racconta a Kemal della visita ricevuta da Nihan. L’uomo, infuriato, prega Nihan di non prendere mai più decisioni al suo posto. Emir si offre di aiutare Tarik, che viene scagionato per mancanza di prove. Vildan intima al marito di andare via di casa.

Le anticipazioni dall’8 al 14 giugno