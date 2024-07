“Endless Love”, le anticipazioni: Emir indaga su Asu e la affronta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’8 al 12 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio







Emir (Kaan Urgancioglu) e Nihan (Neslihan Atagul) escono illesi dall’incidente automobilistico che hanno avuto. Ma Emir accusa il personale medico di essere parte di un piano ordito da Kemal (Burak Ozcivit) per ucciderlo. I suoi sospetti nei confronti dell’uomo sembrano essere confermati da un video in cui la macchina di Kemal appare non lontana dal luogo dell’incidente. Ma Kemal, presentandosi a casa di Emir, lo convince della sua innocenza dichiarandogli che non lo colpirebbe mai con tali sotterfugi. Onder (Kursat Alniacik), chiede delucidazioni a Galip (Burak Sergen), in merito all’incidente di Nihan ed Emir, ma il consuocero si rifiuta di rispondere. Nihan si getta a capofitto nel progetto della scuola per cercare di non pensare alle sue pene d’amore. Emir indaga sulla presenza di Asu (Melissa Asli Pamuk) alla clinica in cui si trovava anche Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose) e i due hanno un pesante scontro. Poi Emir indaga anche sulla persona che ha noleggiato una macchina avvistata sul luogo dell’incidente e scopre il suo nome.

Emir, fingendo un guasto alla macchina, ricrea una situazione romantica che Nihan aveva vissuto con Kemal. E chiede alla moglie di occuparsi di un evento di beneficenza. Tufan si confida con la madre ritrovata: da un lato farebbe di tutto per rendere Asu felice, ma dall’altro non vuole che la donna che ama finisca con un altro uomo. Onder chiede delucidazioni a Galip in merito all’incidente di Nihan ed Emir, ma il consuocero si rifiuta di rispondere. Tarik è sempre più legato a Banu e intende fare sul serio.

