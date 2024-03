“Endless Love”, le anticipazioni: i timori di Vildan e Onder

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 30 marzo su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Endless Love"

Vildan (Nese Baykent) accusa il marito Onder (Kursat Alniacik) di non far nulla per uscire dalla situazione pericolosa in cui si trovano. Infatti, la donna è convinta che Kemal (Burak Ozcivit) sia tornato per vendicarsi di loro. Kemal vorrebbe che sua sorella Keynep (Hazal Filiz Kucukkose) non cercasse mai di invidiare chi vive nel lusso come è successo a lui con Nihan (Neslihan Atagul) e consiglia a Salih (Gokay Muftuoglu) di trovarsi qualcuna del suo stesso livello sociale. Emir (Kaan Urgancioglu) continua a indagare su Kemal e scopre che il suo rivale se ne è andato da Istanbul lo stesso anno in cui lui e Nihan si sono sposati. Questo rafforza nell’uomo la convinzione di essere nel mirino di Kemal e lo spinge a controllarlo in modo ancora più serrato. Vildan va al cimitero a trovare sua madre e incontra Leyla (Zerrin Tekindor). Lì le due sorelle si scontrano. Onder, durante un incontro con Kemal, si scusa per il comportamento che ebbe Vildan mentre era fidanzato con Nihan, e velatamente suggerisce a Kemal di non avvicinarsi più a Nihan.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 23 marzo)

Vildan riconosce Kemal e chiede a Nihan di cacciarlo. Lei, sconvolta, le spiega che non può perché il suo ex ora è in affari con Emir. Kemal è deciso a rimanere e, nonostante Leyla glielo sconsigli, a vendicarsi del suo rivale. Salih è pronto a parlare con Kemal per rivelargli il suo amore per Zeynep, ma la ragazza è terrorizzata e fa di tutto per dissuaderlo. Nihan è gelosa di Asu e le chiede se il rapporto tra lei e Kemal è solo lavorativo. Leyla fa in modo che Kemal e Nihan si incontrino. Ozan rimprovera Emir di tradire Nihan.

Le anticipazioni dal 25 al 30 marzo