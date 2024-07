“Endless Love”, le anticipazioni: il piano di Asu contro Emir

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 26 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio







Asu (Melissa Asli Pamuk) chiede a suo zio Hakki (Metin Coskun) di porre fine alla “guerra” e di consegnare le prove in loro possesso a Kemal (Burak Ozcivit), così Emir (Kaan Urgancioglu) finirà in prigione e Kemal smetterà di dare la caccia ad Asu. Hakki rifiuta la proposta della nipote, ma la ragazza decide di procedere, avvalendosi dell’aiuto di Tufan (Ali Burak Ceylan). Durante la festa per la raccolta fondi, Asu riceve l’ordine dallo zio di ricercare un documento negli archivi aziendali. Anche Emir si sta recando negli stessi archivi, ma la polizia lo sorprende e lo arresta.