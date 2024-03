“Endless Love”, le anticipazioni: Kemal decide di restare a Istanbul

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 23 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.30) Simona De Gregorio







Nihan (Neslihan Atagul) vedendo volare l’aquilone di Kemal (Burak Ozcivit), viene colta da un sentimento di nostalgia e scoppia a piangere. Si sfoga con Leyla (Zerrin Tekindor), confessandole di provare ancora qualcosa per Kemal. Anche Kemal non riesce a dimenticare Nihan. Emir (Kaan Urgancioglu), con la sua azienda, si aggiudica l’appalto per la centrale termoelettrica, avendo apparentemente la meglio sulla società per cui lavora Kemal. Salvo scoprire che per poter gestire la centrale dovrà collaborare proprio con lui. Prova dunque a corrompere Kemal per escluderlo dall’affare, facendogli recapitare un assegno. L’uomo però decide di ritardare la sua partenza da Istanbul e di riconsegnare l’assegno a Emir durante la festa per l’anniversario di matrimonio dell’uomo e di Nihan. Intanto Ozan (Baris Alpaykut) aggredisce Emir perché vede con i propri occhi che lui tradisce continuamente la moglie Nihan. Sia Asu (Melissa Aslı Pamuk) che Emir iniziano a sospettare che Kemal e Nihan si conoscono da tempo.

Kemal è un giovane ingegnere che vive in un quartiere popolare di Istanbul con i genitori. Nihan è una ragazza ricca, che fa l’illustratrice. La sua famiglia però è in difficoltà economica e la madre vuole farla sposare con Emir, un uomo d’affari arrogante. Un giorno Nihan conosce Kemal e ne rimane colpita. Un mese dopo il ragazzo le salva la vita e inizia tra loro una storia d’amore. Ma la felicità è presto interrotta: Nihan è costretta a sposare Emir. Kemal, quindi, lascia Istanbul per un periodo ma poi torna e ritrova Nihal.

Le anticipazioni dal 18 al 23 marzo