“Endless Love”, le anticipazioni: Kemal e Nihan uniti nelle indagini

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 24 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio







Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose) minaccia di togliersi la vita, buttandosi da una scogliera, ma viene salvata da Ozan (Baris Alpaykut). Quest’ultimo chiede a Zeynep di sposarlo e la ragazza accetta. Kemal (Burak Ozcivit) e Nihan (Neslihan Atagul) vanno a casa di Karen, ma scoprono che si è trasferita a Sile, e quindi vanno a cercarla lì. Galip (Burak Sergen) si presenta da Leyla (Zerrin Tekindor), proponendole di aiutarla nella disputa per la casa, ma la donna, bruscamente, rifiuta il suo sostegno. Galip, per vendetta, offre il suo aiuto a Vildan (Nese Baykent), che accetta. Ozan va a parlare con Nihan, per cercare di convincerla a tornare a casa. Ma la ragazza non sente ragioni. Deve arrendersi però alle minacce di Emir (Kaan Urgancioglu), che le dice di voler acquistare la villa di Leyla. Ozan, nel tentativo di convincere Zeynep della profondità dei suoi sentimenti, la sposa il giorno stesso. Kemal corre a casa di Nihan ed Emir. Lì, trova sua sorella ed Ozan che hanno appena rivelato a tutti di essersi sposati. Vildan caccia violentemente la ragazza. Kemal la riporta a casa, dove i suoi genitori, in preda all’ira e al dolore, cercano di convincerla a divorziare.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 maggio)

Salih, ubriaco, prende a pugni il cancello di casa Soydere urlando delle minacce contro Ozan e interrompendo una riunione di famiglia. Kemal parla con gli uomini in rivolta contro gli operai e li convince a recarsi in tribunale per fare causa a Emir e Galip. Nihan e Kemal continuano a indagare sulla presunta morte di Linda, la ragazza uccisa da Ozan. Emir, in cerca di vendetta contro Kemal, raggiunge Zeynep al cinema e, dopo averle fatto vivere una serata da sogno, la convince a concedersi a lui...

