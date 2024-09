“Endless Love”, le anticipazioni: Kemal e Nihan uniti per la verità

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 27 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 14.45, ven. ore 21.20) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 21 al 27 settembre

Kemal (Burak Ozcivit) continua a indagare sul presunto suicidio di Ozan (Baris Alpaykut), mentre Mujgan (Ayşen İnci), la madre di Emir, viene riportata a casa: è stata mantenuta in uno stato vegetativo per gli ultimi 25 anni. Dietro a tutto questo si nasconde suo marito Galip (Burak Sergen). Intanto Fehime (Zeyno Eracar), la madre di Kemal, confessa ad Asu che il figlio di Nihan (Neslihan Atagul) è in realtà di Kemal. Quest’ultimo è ancora legato da un forte sentimento a Nihan: i due intendono trovare l’assassino di Ozan. Asu viene consolata da Fehime, che la convince a non gettare la spugna. Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose) implora la madre di non dire ai fratelli Tarik (Ruzgar Aksoy) e Kemal che lei e il commissario Hayan (Erhan Alpay) hanno una storia.