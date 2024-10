“Endless Love”, le anticipazioni: Kemal riesce a prendere Deniz

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 ottobre al 1° novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.45, gio. ore 21.20) Simona De Gregorio







Kemal (Burak Ozvivit), Zehir (Ugur Aslan) e Ayhan (Kerem Alisik) stanno escogitando un piano per introdursi in casa di Emir (Kaan Urgancioglu) durante il trasloco di Leyla (Zerrin Tekindor) per portare via Deniz. Ma Emir sta cercando di anticipare le mosse del suo nemico per farlo arrestare in flagranza di reato. Tuttavia Kemal riesce a raggirarlo e a prendere la piccola, nascondendosi con l’aiuto di Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose). Banu (Cagla Demir) origlia la conversazione tra Zeynep e Tarik (Ruzgar Aksoy) e la riferisce ad Emir, rivelandogli che è stata proprio Zeynep a mettere in salvo Kemal. Hakan (Erhan Alpay) ha saputo da Zeynep che Deniz è in realtà la figlia di Kemal, ma deve fare comunque il suo dovere e arrestare il rapitore. Dall’altro lato Emir mette in moto tutte le sue risorse per ritrovare la bambina. Kemal e Nihan (Neslihan Atagul) decidono che la cosa migliore da fare per evitare che Emir faccia in qualche modo sparire Deniz sia portarla in un luogo sicuro, accudita dai genitori di Kemal. Ma la piccola si ammala e occorre portarla in ospedale.

Tufan inizia a indagare sull’incidente che ha avuto Nihan e scopre che Asu ha mentito per coprire Kemal. Emir pretende che Kemal non si avvicini alla sala operatoria dove si trova Nihan e chiede alla vigilanza dell’ospedale di impedirgli l’accesso. Asu fa credere a Tarik che lei può aiutarlo a sbarazzarsi di Emir, ma... Nihan supera l’intervento e viene portata in terapia intensiva. Kemal tenta inutilmente di andare da lei e dopo due giorni di attesa vana decide di escogitare un piano per incontrarla.

