“Endless Love”, le anticipazioni: Kemal si arrabbia con Zeynep

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 all'8 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.45, gio. e ven. ore 21.20)







Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose) scopre di essere incinta e non sa che cosa fare. Emir (Kaan Urgancioglu) passa a trovarla per dirle addio per sempre, anche se è chiaro che ha un piano in mente per sacrificarla e usarla come capro espiatorio. Kemal (Burak Ozcivit) e Nihan (Neslihan Atagul) continuano a indagare sulla morte di Ozan (Baris Alpaykut). Nihan viene accolta da Emir, che le propone di divorziare. Zeynep chiede a Tarik (Ruzgar Aksoy) di aiutarla a disfarsi delle prove che Hakan (Erhan Alpay) ha in suo possesso e che potrebbero incriminarla per l’omicidio di Ozan. Kemal si presenta da Zeynep e la accusa di mentire e di nascondergli qualcosa. Inoltre, sospetta che sia stata lei a provocare la morte di Ozan. A quel punto, Zeynep confessa di essere incinta di Emir. La reazione di Kemal è furiosa, preferirebbe che fosse morta lei piuttosto che Ozan. Zeynep è al colmo della disperazione e della solitudine, quando qualcuno suona alla porta: è Emir che le propone di incastrare Kemal accusandolo dell’omicidio di Ozan per salvarsi.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 ottobre al 1° novembre)

Nihan scopre che Emir ha preso il suo passaporto e quello di Deniz: probabilmente l’uomo vuole attuare il suo piano, ossia portare la figlia all’estero. Ma Kemal riesce a prendere la bimba. Emir capisce dove si trovano Fehime e Huseyin, che attendono in un luogo isolato l’arrivo di Kemal. Asu lascia a Kemal un messaggio in segreteria offrendogli il suo aiuto. Poi va a casa della famiglia Soydere, ma Fehime la caccia accusandola di aver fatto la spia con Emir. Hakan dispiega tutti i suoi mezzi e gli uomini alla ricerca di Deniz.

Le anticipazioni dal 2 all’8 novembre