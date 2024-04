“Endless Love”, le anticipazioni: Kemal si infuria con Tarik

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 27 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.45) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Endless Love"

Mentre Kemal (Burak Ozcivit) si gode la momentanea vittoria su Emir (Kaan Urgancioglu), quest’ultimo dopo aver sedotto la sorella di Kemal e aver assunto il fratello, è pronto per riprendere il suo posto nella società. Nel frattampo Nihan (Neslihan Atagul) ha un confronto con Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose) e, sospettando che lei frequenti Emir, la mette in guardia dalla pericolosità dell’uomo. Tarik (Ruzgar Aksoy) incontra il fratello e Kemal scopre che sta lavorando per Emir dando via a una accesa discussione. Emir promette a Zeynep di eliminare gli ostacoli che impediscono loro di stare insieme. Intanto Nihan, infuriata dopo aver visto di nuovo Emir con Zeynep, decide di sparire per qualche ora, scatenando le ire di Emir che la va a cercare a casa di Kemal, ma senza successo. Tornata a casa, Nihan trova Emir in preda all’ira. Stufa delle sue minacce, Nihan lo avverte che la sua fuga è solo un avvertimento e lo minaccia di non tornare mai più se non chiude la storia con Zeynep. Dopo aver visto Emir e Nihan insieme, Kemal cerca conforto da Leyla (Zerrin Tekindor) e le confida di essersi di nuovo innamorato di Nihan.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 20 aprile)

Kemal rassicura Nihan: né lui né Salih hanno denunciato Ozan per l’incendio della barca, nonostante ci sia un video che lo incrimina. Zeynep è costretta suo malgrado a partecipare alla cena organizzata con Salih. Asu fa credere a Nihan di aver passato la notte con Kemal.Nihan va sul luogo del delitto, dove ha un appuntamento con il padre, ma al suo posto arriva Kemal, speranzoso di scoprire perché Nihan l’ha lasciato. Intanto Onder viene investito ma viene prontamente soccorso da Tarik.

Le anticipazioni dal 22 al 27 aprile