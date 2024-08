“Endless Love”, le anticipazioni: la decisione sofferta di Kemal

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 5 al 9 agosto

Leyla (Zerrin Tekindor) convince Nihan (Neslihan Atagul) a raccontare a Kemal (Burak Ozcivit) la verità sui suoi sospetti a proposito di Emir (Kaan Urgancioglu) e Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose). Nihan dà appuntamento a Kemal al pozzo, ma lui non si presenta. Kemal si reca a casa di Asu (Melissa Aslı Pamuk) e, pur ammettendo che il suo unico vero amore è Nihan, le propone di fidanzarsi. La donna è al settimo cielo ma Emir, nascostosi in casa per non farsi vedere dall’acerrimo nemico, ha sentito tutta la conversazione, e non ha intenzione di rendere la vita facile alla sorella. Asu è impegnata nei preparativi per la sua festa di fidanzamento con Kemal. Nihan non vorrebbe partecipare al ricevimento, ma viene costretta da Emir. Mentre la festa è in corso, Asu riesce ad allontanarsi di nascosto per incontrare Emir. Gli consegna, come promesso, la pistola con le impronte digitali di Ozan (Baris Alpaykut).