“Endless Love”, le anticipazioni: Leyla confida a Kemal il suo dolore

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 31 maggio su Canale 5







Leyla (Zerrin Tekindor) confida a Kemal (Burak Ozcivit) il dolore che prova dopo aver perso la sua casa d’infanzia. Poi riceve dei documenti che potrebbero aiutarla a riacquisire i suoi diritti all’interno della società. Ma Vildan (Nese Baykent) è pronta a usare ogni mezzo per ostacolarla. Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose) va da Kemal per invitarlo al ricevimento per le sue nozze. Il ragazzo inizialmente declina l’invito. Intanto, in vista del ricevimento, Vildan impone a Zeynep di frequentare delle lezioni per imparare le “buone maniere”. Kemal, che inizialmente aveva detto che non avrebbe partecipato, si presenta con Asu (Melissa Asli Pamuk). Nihan (Neslihan Atagul) è convinta che l’uomo che ama abbia portato un’altra donna appositamente per farla soffrire e, per dimenticare, esagera con l’alcol. Zeynep sfida Emir: racconterà a Nihan che sono stati insieme se lui userà le foto di loro insieme contro di lei. Intanto Nihan viene rapita da due uomini. Sia Kemal che Emir (Kaan Urgancioglu), consapevoli del rapimento, portano avanti una corsa contro il tempo per cercare di scoprire dove si trova.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 maggio)

Kemal minaccia Emir di rivelare alla stampa tutte le sue malefatte. Emir, dopo aver scoperto che Karen è in Tuchia contro il suo volere, va da lei e le ricorda, con le maniere forti, che non deve rivelare nulla a nessuno.Tarik, sempre più infatuato di Banu, la invita a pranzo in un ristorante elegante e costoso. Asu, preoccupata dal momento che Zeynep non risponde più alle sue telefonate, raggiunge Kemal e la sua famiglia e riceve la notizia del matrimonio con Ozan. Intanto Vildan caccia la ragazza di casa.

Le anticipazioni dal 25 al 31 maggio