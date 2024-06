“Endless Love”, le anticipazioni: Nihan entra in affari

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 giugno al 5 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 14.45) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Endless Love"

Emir (Kaan Urgancioglu) decide di coinvolgere Nihan (Neslihan Atagul) negli affari della Kozkuoglu Holding. Il suo compito sarebbe quello di dirigere un’iniziativa benefica. Kemal (Burak Ozcivit) teme che Emir voglia utilizzare il progetto per nascondere azioni illegali della propria compagnia. Nihan, nel frattempo, inizia a nutrire dei sospetti sul rapporto tra Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose) e suo marito; perciò, organizza una trappola per cogliere in fallo la cognata. Tufan (Ali Burak Ceylan) accompagna Zeynep in clinica perché abortisca. Mentre l’uomo si allontana, la ragazza incontra Asu (Melisa Asli Pamuk), alla quale racconta cosa sta succedendo. Asu l’aiuta a fuggire. Le due donne sono però costrette a rispondere alle domande di Kemal, contattato da Zeynep nel momento di emergenza. Decidono di raccontargli che Zeynep, estenuata dalle pressioni di Vildan (Nese Baykent) ed Emir, è caduta in depressione e ha pensato di abortire. Nel frattempo, l’auto su cui viaggiano Emir e Nihan perde il controllo e finisce contro un albero.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 28 giugno)

Vildan e Zeynep continuano a provocarsi a vicenda. Ozan, che non sopporta più di vedere la madre e la moglie litigare, interviene in difesa di Zeynep. Leyla, convalescente, torna dall’ospedale nella sua casa finalmente ritrovata. Kemal è convinto che Nihan sia stata in qualche modo costretta a rinunciare alla sua fuga con lui e decide di indagare seguendo Nihan ed Emir. Intanto Onder e Galip si contendono le attenzioni di Leyla. Fehime dichiara la sua speranza di vedere Asu e Kemal presto sposi.

Le anticipazioni dal 30 giugno al 5 luglio