“Endless Love”, le anticipazioni: Nihan viene messa alle strette

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 28 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 14.45)







Nihan (Neslihan Atagul) e Kemal (Burak Ozcivit) cenano insieme, ma la donna sembra inquieta. Kemal è terrorizzato quando all’improvviso non la vede più. Corre a cercarla e la riabbraccia. La coppia, di nuovo vicina, trascorre una romantica notte insieme. Al risveglio, però, Kemal è colto da una brutta sorpresa: una lettera lasciata da Nihan nella quale la donna lo informa di aver deciso di tornare a casa. Nel frattempo, Emir (Kaan Urgancioglu) sta aspettando Nihan. Quando la donna tarda ad arrivare, per rendere più credibili le sue minacce, fa accoltellare Leyla (Zerrin Tekindor), inviando un video a Nihan. Nel frattempo, se Galip (Burak Sergen) non rinuncia all’acquisto della casa di Leyla, Onder (Kursat Alniacik) minaccia di rivelare che sua moglie è ancora viva. Galip si tira indietro e Leyla ottiene la casa. Kemal, armato di pistola, si intrufola a casa di Emir, pronto a regolare i conti con il rivale una volta per tutte. Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose) avverte Nihan, che interviene separando i due prima che avvenga l’irreparabile.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 21 giugno)

Nihan, in fuga con Kemal, è felice ma preoccupata, soprattutto per Ozan. Ozan, parlando al telefono con sua sorella Nihan, le conferma che si costituirà, anche per permetterle di fuggire da Emir. Ma Zeynep lo dissuade dal farlo. Emir è alle prese con degli ispettori dell’Antitrust inviati da Kemal per rallentare il suo tentativo di inseguimento. Leyla va da Fehime e Hüseyin e cerca di far capire loro perché Kemal è partito. Zeynep scopre di essere incinta e ha paura per se stessa e il bimbo che aspetta.

Le anticipazioni dal 22 al 28 giugno