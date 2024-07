“Endless Love”, le anticipazioni: Ozan è fuori pericolo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 luglio al 2 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 29 luglio al 2 agosto

Kemal (Burak Ozcivit), nonostante soffra ancora per la conclusione della sua relazione con Nihan (Neslihan Atagul), va avanti con la sua vita, mosso dal desiderio di giustizia. Anche Nihan è devastata dal dolore, perché non riesce a perdonare Kemal per aver messo in pericolo suo fratello Ozan (Baris Alpaykut). Durante uno scontro in famiglia tra Kemal e Tarik (Ruzgar Aksoy), Asu (Melissa Asli Pamuk) svela a Fehime (Zeyno Eracar) e Huseyin (Orhan Guner) che il loro figlio è un assassino. L’udienza che deve stabilire se Emir (Kaan Urgancioglu)e Ozan saranno sottoposti a carcerazione preventiva si conclude e i due vengono liberati. Per Asu è il panico: sa che Emir la cercherà per ucciderla e si nasconde sotto l’ala protettiva di Kemal senza confessargli la sua vera identità.