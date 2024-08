“Endless Love”, le anticipazioni: qualcuno sta per diventare padre…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 al 5 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio







Kemal (Burak Ozcivit), affronta delle difficoltà in carcere: è evidente che qualcuno ce l’ha con lui e per questo si mette nei guai, viene accusato di creare disordini e di conseguenza finisce rinchiuso in una cella di isolamento, dov’è costretto a subire le angherie dei secondini. Emir (Kaan Urgancioglu) si riprende dopo l’ultima operazione che ha subito e scopre che il ritorno alla vita di tutti i giorni non sarà facile. Kemal rifiuta il colloquio con Nihan (Neslihan Atagul), che va da lui per dirgli che aspetta un figlio suo. All’uscita del carcere, Nihan rilascia un’intervista dove dichiara di aspettare un figlio da Emir. Asu (Melissa Asli Pamu) dice a Emir che non si potrà dimostrare che il bambino è suo. Emir pensa quindi che sua moglie abbia un piano di fuga e abbia affermato di aspettare un figlio da lui solo per trarlo in inganno. Intanto Kemal viene assolto ed esce di prigione...