“Endless Love”, le anticipazioni: questa bambina è mia!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 18 ottobre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.45, gio. ore 21.20)







Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose) raggiunge Kemal (Burak Ozcivit) e gli porta la fotografia di Deniz che la loro madre tiene sotto al letto. Nihan (Neslihan Atagul) e Kemal si incontrano presso un maneggio, dove c’è il cavallo che lui vuole regalare a Deniz, perché la ritiene sua figlia, anche se non ha ancora la certezza. Proprio per questo motivo manda Leyla (Zerrin Tekindor) a casa di Emir (Kaan Urgancioglu) per raccogliere qualche campione di Deniz, saliva o capelli, per poter effettuare la prova del DNA e dimostrare così una volta per tutte che è lui il padre. Fehime (Zeyno Eracar) va a trovare Zeynep, la sprona a riprendere in mano la sua vita, da sola, senza contare su nessuno, nemmeno sulla sua famiglia. Kemal , ormai certo di essere il padre di Deniz, legge il diario di Nihan e si commuove, immaginando le situazioni che ha perduto non sapendo nulla di quanto accadeva. Poi rientra in casa, e fuori di sé dalla rabbia, è intenzionato a portare via la bimba, per toglierla definitivamente a Emir. Nihan ammette che gli ha fatto un torto, ma rinfaccia a Kemal che è stata colpa sua perché sia quando era in carcere sia dopo ha rifiutato di vederla e di darle aiuto.

Zeynep e Hakan sono a casa di lei per annunciare il loro matrimonio, ma Kemal è contrario poiché ritiene che i due stiano fingendo. Kemal continua le indagini sul gruppo sanguigno di Deniz . Fehime rivela che Zeynep ha una relazione segreta con Emir e così Huseyin decide di cacciarla di casa. Leyla intanto continua a interrogarsi sulla vera identità di Ayhan e sul legame dell’uomo con suo padre. Banu informa Emir che Zeynep è stata cacciata di casa poiché la sua famiglia ha scoperto della loro relazione clandestina.

Le anticipazioni dal 12 al 18 ottobre