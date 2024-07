“Endless Love”, le anticipazioni: tra Ozan e Zeynep è finita?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 19 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio







Ozan (Baris Alpaykut) accusa Nihan (Neslihan Atagul), e Vildan (Nese Baykent), di avere spinto Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose), ad andare via di casa: Vildan prega Nihan di convincere Zeynep a tornare. La donna così si introduce nottetempo nel giardino di Kemal (Burak Ozcivit) e sorprende Zeynep ed Emir (Kaan Urgancioglu) a parlare: sempre più sospettosa riguardo alla relazione tra i due, fotografa Emir. Ozan è sconvolto per la decisione di Zeynep di averlo lasciato ed essersene andata via di casa e colpevolizza la sua famiglia per questo. Zeynep si reca da suo marito chiedendogli il divorzio, confessandogli di non sentirsi la benvenuta a casa Sezin. Asu (Melissa Asli Pamuk) è spaventata perché sente che Emir è sempre più vicino a scoprire la sua vera identità. Nel frattempo, Vildan cerca di sollevare l’umore del figlio, che è depresso perché la moglie è andata via di casa. La donna afferma che quella di Zeynep è solo una messinscena e che se Ozan la ignora, lei tornerà da lui. Zeynep racconta a sua madre di essere vittima dei soprusi di Vildan.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 12 luglio)

Tufan accompagna Zeynep in clinica perché abortisca. Mentre l’uomo si allontana per un momento, la ragazza incontra Asu, alla quale racconta cosa sta succedendo. Asu l’aiuta a fuggire. Ozan si reca a casa di Kemal, speranzoso che la confusione di Zeynep sia terminata, ma anche sconvolto per aver scoperto che la moglie abbia pensato di abortire. Nel frattempo Tarik si presenta a casa per rivelare ai suoi genitori il suo amore per Banu, ma la notizia viene accolta malissimo da entrambi.

Le anticipazioni dal 15 al 19 luglio