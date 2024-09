“Endless Love”, le anticipazioni: tutta la verità sulla fine di Ozan

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 20 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 14.45, ven. ore 21.20) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 14 al 20 settembre

Galip (Burak Sergen) vorrebbe escludere Emir (Kaan Urgancioglu) dall’azienda in favore di Asu (Melissa Asli Pamuk) perché teme che la sua ossessione per Nihan (Neslihan Atagul) porti la famiglia sul lastrico. Kemal (Burak Ozcivit) apprende la verità circa la morte di Ozan (Baris Alpaykut), che non si è suicidato. Leyla (Zerrin Tekindor) viene a sapere delle indagini di Kemal, mentre Emir dubita della sincerità di Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose), che sta continuando a vederlo di nascosto. A Tarik (Ruzgar Aksoy) viene ordinato di tacere sul tentato rapimento di Ozan. Zeynep cade nella trappola tesale da Kemal per separarla da Emir. Quest’ultimo dice alla giovane che non vuole più vederla. Vildan (Nese Baykent) desidera che Kemal sappia la verità su Deniz e per questo dà disposizioni di fargli recapitare il diario di Nihan. Una tragedia si abbatte sulla famiglia di Kemal.