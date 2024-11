“Endless Love”, le anticipazioni: tutta la verità viene a galla

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 novembre al 6 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.45, mar. e gio. ore 21.20) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Endless Love"

Kemal (Burak Ozcivit) è sempre più sospettoso nei confronti del fratello. E anche Mercan (Gizem Karaca) crede che Tarik (Ruzgar Aksoy) possa avere delle responsabilita nella morte di Ozan (Baris Alpaykut), così si presenta a casa della famiglia Soydere. Kemal capisce le intenzioni del commissario e accorre in soccorso del fratello, ma il giorno dopo Tarik decide di confessare la verità a Kemal. Nel frattempo, il corpo di Ozan è stato ritrovato e si può procedere con l’autopsia. Mercan riferisce a Kemal e Nihan (Neslihan Atagul) che Ozan non è morto né per soffocamento né per avvelenamento, ma per impiccagione per mano di chi voleva far passare il presunto omicidio di Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose) per suicidio. Tarik confessa a Zeynep di aver ucciso Ozan, pensando che fosse già morto dopo che lei aveva tentato di soffocarlo. Tarik vorrebbe che Kemal lo ripudiasse per poter tornare a guardare Nihan negli occhi. Ma Kemal non intende abbandonare suo fratello. Nihan vorrebbe recuperare il rapporto con Kemal, ma lui ha bisogno di tempo...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 29 novembre)

Ayhan e Kemal rintracciano Gurcan. Prendono l’uomo e lo portano al magazzino di Ayhan, dove cercano di convincerlo a rivelare per chi lavora. Emir e Galip si sentono sempre più ansiosi per l’assenza di notizie su Asu, specialmente con la riunione del consiglio che si avvicina. Tufan usa Nihan come esca per intrappolare Emir, aggredirlo e accusarlo dell’omicidio di Asu. Mercan intanto interroga Kemal e Nihan, i quali le ripetono nuovamente che non c’entrano niente con la scomparsa di Asu.

Le anticipazioni dal 30 novembre al 6 dicembre