“Endless Love”, le anticipazioni: tutti in fuga da Emir

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 21 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 14.45)







Tufan (Ali Burak Ceylan) avvisa Kemal (Burak Ozcivit) di un pericolo imminente, perché Galip (Burak Sergen) sta indagando sul suo conto, e questo non può significare nulla di buono. Nihan (Neslihan Atagul), dopo la caduta dal balcone dell’hotel, si trova in ospedale. Una settimana dopo, Nihan viene dimessa dall’ospedale: con una scusa Leyla (Zerrin Tekindor) separa Nihan da Emir (Kaan Urgancioglu) e porta la nipote sull’eliporto, dove un elicottero e Kemal l’aspettano per una fuga verso la libertà. Emir presto se ne accorge e ingaggia il suo esercito per la ricerca. Poi, da un messaggio sul cellulare di Leyla, scopre che Kemal e Nihan si imbarcheranno su una nave. Anche Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose) e Ozan (Baris Alpaykut) sono nascosti in un luogo segreto, accompagnati da Zehir (Ugur Aslan), incaricato da Kemal. Tufan mostra ad Asu le informazioni sulla nave su cui saliranno Kemal e Nihan, dicendole che vuole darle a lei, prima che a Emir, ma...

Asu si è introdotta nella casa dove, sedata su un lettino di ospedale, è ricoverata sua madre Mujgan. Zeynep si rende conto che, se vuole conquistare Emir, deve evitare a tutti i costi che Nihan scappi con suo fratello Kemal. Nihan rivela a Ozan di essere in possesso di un filmato che lo scagionerebbe dall’accusa di omicidio. Kemal chiede a Zehir di perlustrare la casa di Tufan per scoprire tracce della comunicazione tra lui e il ricattatore di Emir. Nihan, intanto, è decisa a chiedere il divorzio da Emir.

