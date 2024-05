“Endless Love”, le anticipazioni: tutto per la felicità di Kemal

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’1 al 7 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 14.45) Simona De Gregorio







Nihan (Neslihan Atagul) soffre perché si rende conto che, per colpa sua e del loro amore impossibile, Kemal (Burak Ozcivit) non potrà mai essere felice. Kemal litiga con i suoi genitori ed in particolare con sua madre, che non riesce a capacitarsi del fatto che il figlio non si decida a chiedere ad Asu (Melisa Asli Pamuk) di sposarlo. Nihan chiede ad Asu di rendere felice Kemal, cosa che lei non è riuscita a fare a causa delle sue scelte passate. Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose) assiste ad un incontro tra Leyla (Zerrin Tekindor) e Onder (Kursat Alniacik), in cui l’uomo rivela a Leyla di aver vissuto una vita infelice dopo la loro separazione. Sottoposta a pressioni da parte della suocera Vildan (Nese Baykent), che ha forti dubbi sulla sincerità dei suoi sentimenti per Ozan (Baris Alpaykut), Zeynep le racconta dell’incontro tra Onder e Leyla a cui ha appena assistito. Vildan affronta suo marito e gli intima di lasciare la loro casa. Kemal va da Emir per rivelargli che suo padre istigò la moglie al suicidio poiché aveva dato alla luce un altro figlio...

Onder va da Kemal, dove incontra Leyla, che lo ringrazia per averle fornito documenti utili per far valere i suoi diritti nella società. Banu chiede a Tarik di parlare dei problemi con suo fratello, ma l’uomo le dice solo che Kemal è arrabbiato perché non dipende più da lui. Hakki chiede a Kemal di realizzare il suo ultimo desiderio: sposare sua nipote Asu, ma Kemal rifiuta perché ama un’altra donna. Taner vuole vendicarsi di Emir e lo ricatta: libererà Nihan se lo farà uscire di prigione. Leyla soffre per aver perso la casa di infanzia.

