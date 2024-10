“Endless Love”, le anticipazioni: un brutto incidente per Nihan

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 25 ottobre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.45, gio. ore 21.20) Simona De Gregorio







Kemal (Burak Ozcivit) e Nihan (Neslihan Atagul) discutono. Lui, determinato ad unire il loro destino, propone a Nihan una fuga. La donna si oppone e lo prega di avere pazienza: ha il terrore che Emir (Kaan Urgancioglu) si vendichi facendo del male a Deniz. Asu (Melisa Asli Pamuk) mette in atto il suo progetto di sbarazzarsi della rivale, incaricando un suo scagnozzo di manomettere i freni dell’auto di Nihan, che ha un incidente e finisce in ospedale in gravi condizioni. Emir sospetta che Kemal e Nihan fossero insieme la sera prima dell’incidente, ma Asu interviene per proteggere il marito. Kemal si sente fortemente in colpa per quello che è successo, ma sia Leyla (Zerrin Tekindor) che Vildan (Nese Baykent) lo convincono a non dire a Emir che sa di essere il padre di Deniz. Tufan (Ali Burak Ceylan) arriva in ospedale con alcuni dipendenti disposti a donare il proprio sangue per salvare Nihan, ma ci ha gia pensato Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose) a cui Emir dimostra a suo modo molta gratitudine, ma la ragazza gli precisa che l’ha fatto solo per il fratello.

Emir fa hackerare il cellulare di Kemal e, con l’assistenza di Asu, riesce a dirottare le chiamate in arrivo sul telefono di Kemal verso il suo.Leyla fa fare delle ricerche su Ayhan e scopre che ha scontato una pena di sei anni per essere stato sorpreso a rubare nella cassaforte di suo padre. Fehime è sconvolta per aver troncato i rapporti con Zeynep. Kemal organizza il complesso piano per fare irruzione in casa di Emir prima che Nihan parta per il suo viaggio con Deniz. Per farlo si serve dell’aiuto di Zehir.

