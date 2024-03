“Endless Love”, le anticipazioni: una rivale pericolosa per Nihan…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 1° al 6 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10) Simona De Gregorio







Nihan (Neslihan Atagul) ha iniziato a lavorare per decorare le pareti degli uffici in cui si trova la sede dell’azienda di Emir (Kaan Urgancioglu), Asu (Melissa Asli Pamuk) e Kemal (Burak Ozcivit). Questa insolita collaborazione fa nascere una piccola rivalità fra le due donne: Nihan vorrebbe fare il lavoro secondo il suo gusto, ma Asu le fa credere di essere la fidanzata di Kemal, con l’appoggio dello stesso Kemal. Nihan aspetta Kemal davanti al murale dove anni prima gli aveva dichiarato il suo amore. Ma lui la osserva dall’auto senza avere il coraggio di avvicinarsi. La donna scopre che la casa in cui avrebbe voluto andare a vivere con Kemal è ora in vendita. Emir, senza conoscere le ragioni dell’interesse di sua moglie per la casa, si ripromette di comprarla per renderla felice. Intanto regala un secondo anello alla moglie, chiedendole di sposarlo per la seconda volta. Vuole fare una seconda cerimonia di matrimonio, convinto che lei imparerà ad amarlo. Ma Kemal è sempre più deciso ad acquistare la casa alla quale è interessato anche Emir. E quando quest’ultimo va per comprarla scopre che è stato battuto sul tempo...

Emir piomba nell’ufficio di Kemal dove incontra Nihan che sta uscendo. Kemal raggiunge Nihan nel suo studio e le racconta di aver detto a Emir che, durante il loro incontro nel suo ufficio, le ha chiesto di dipingere dei murales nella sua azienda. Ozan viene ricattata da Emir che è in possesso di un video in cui il giovane, cinque anni prima, commette un omicidio accidentale. Zeynep accetta di uscire con Ozan, rispondendogli al telefono di nascosto mentre è insieme a Salih. Vildan ha uno scontro con Leyla.

