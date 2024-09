“Endless Love”, le anticipazioni: una scoperta scioccante

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 settembre al 4 ottobre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.45, ven. ore 21.20) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Endless Love"

Ayhan (Kerem Alisik) e Leyla (Zerrin Tekindor), che sono sempre più affiatati, sono diretti all’ospedale per ottenere il certificato di nascita di Asu (Melissa Asli Pamuk), per conto di Kemal (Burak Ozcivit). Arrivati a destinazione e, mentendo, ottengono l’accesso all’archivio non digitalizzato, il che li obbliga a una tediosa ricerca manuale. Kemal dà a Tufan (Ali Burak Ceylan) una lettera e gli chiede di consegnarla al suo vero capo, il ricattatore di Emir (Kaan Urgancioglu). Ma Tufan, mentre sta per chiamare Asu, cambia idea e la porta ad Emir. Nella lettera Kemal propone un accordo ad Asu per distruggere Emir. In cambio lui le darà le azioni della Kozcuoglu che dice di possedere. Emir richiede ad Asu i movimenti bancari aziendali e quelli personali di Kemal per indagare su di lui, scoprendo che sta acquistando azioni della sua impresa. Quando Kemal rivela a Nihan (Neslihan Atagul) il documento che attesta che Asu ed Emir sono fratelli, lei rimane scioccata. E ora i due sospettano che Asu possa avere informazioni anche sulla morte di Ozan (Baris Alpaykut).

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 27 settembre)

Kemal continua a indagare sul presunto suicidio di Ozan, mentre Mujgan viene riportata a casa: è stata mantenuta in uno stato vegetativo per gli ultimi 25 anni. Dietro a tutto questo si nasconde suo marito Galip. Intanto Fehime confessa ad Asu che il figlio di Nihan è in realtà di Kemal. Quest’ultimo è ancora legato da un forte sentimento a Nihan: i due intendono trovare l’assassino di Ozan. Asu viene consolata da Fehime. Zeynep implora la madre di non dire ai fratelli che lei e il commissario hanno una storia sentimentale.

Le anticipazioni dal 28 settembre al 4 ottobre