“Endless Love”, le anticipazioni: un’amicizia disinteressata?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’8 al 13 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.45) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Endless Love"

Asu (Melissa Asli Pamuk) ha scelto Nihan (Neslihan Atagul) per una collaborazione su un progetto. Va a trovarla nel suo studio e le dice che questa sarà l’occasione per diventare amiche e che la tensione tra loro forse è dovuta al suo rapporto con Kemal (Burak Ozcivit). Leyla (Zerrin Tekindor) consiglia a Kemal di dimenticare l’amore per Nihan, ma lui non le dà ascolto. Salih (Gokay Muftuoglu) scopre che Ozan (Baris Alpaykut) corteggia Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose) e, convinto che la ragazza sia attratta da uno stile di vita più agiato, decide di porre fine alla relazione. Kemal va da Nihan e le dice che Ozan deve stare alla larga da Zeynep. Intanto Kemal sta traslocando nella villa accanto a quella di Emir (Kaan Urgancioglu) e Nihan così Emir decide di interrompere immediatamente i rapporti con l’azienda di Kemal con l’intenzione di rispedirlo a lavorare nelle miniere. Kemal è costretto a rivelare ad Asu la verità sul suo passato con Nihan, perché la donna ha capito tutto dopo aver scoperto che ha comprato una casa vicino a quella del fratello.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 1° al 6 aprile)

Emir incoraggia Ozan a continuare a corteggiare Zeynep, che però non ne vuole sapere di lui. Nihan si confida con Yasemin e l’amica le consiglia di lasciar perdere tutto e chiedere il divorzio. Leyla, determinata a non lasciarsi portare via la casa dove vive sin dall’infanzia, affronta Vildan e Onder di persona. Tarik racconta ai genitori che Zeynep è stata fermata il giorno prima insieme a Ozan dalla Polizia, dal momento che il ragazzo non aveva la patente. Kemal scopre che Emir fa pedinare lui e Nihan e l’avvisa.

Le anticipazioni dall’8 al 13 aprile