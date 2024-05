“Endless Love”, le anticipazioni: Zeynep si riavvicina a Ozan

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio







Ozan (Baris Alpaykut) confessa ai genitori di avere bruciato la barca per gelosia e di amare ancora Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose). Nihan (Neslihan Atagul), esasperata dalle tensioni familiari, decide di andare a dormire da sua zia Leyla (Zerrin Tekindor), che l’accoglie a braccia aperte. Nel frattempo Kemal (Burak Ozcivit), grazie a un’intuizione, decide di scavare nel luogo in cui dovrebbe trovarsi il cadavere della donna uccisa da Ozan e scopre che la “tomba” è vuota. Capisce quindi che la donna in questione è probabilmente ancora viva. Poi condivide la sua scoperta con Nihan. Dopo che Emir (Kaan Urgancioglu) le ha detto di averla usata per i suoi scopi, Zeynep si sfoga con Asu (Melissa Asli Pamuk) e decide di vendicarsi raccontando tutto a Kemal. Ma Asu la convince a non farlo. Una volta a casa, in preda a una crisi di disperazione, Zeynep riprende i contatti con Ozan e così riaccende le sue speranze di un futuro insieme.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 maggio)

Emir sorprende Nihan mentre la moglie sta rimettendo le chiavette Usb nella cassaforte a casa di Galip. Zeynep, ossessionata dall’invadenza di Ozan, si dispera perché non ottiene il permesso per uscire la sera per incontrare Emir. Kemal denuncia Emir, che viene prelevato dalla polizia. Ma Vildan chiama gli avvocati di Emir e li manda alla centrale in sua difesa. Nihan si sfoga con i genitori ed esterna il dolore dovuto alla consapevolezza di aver sempre vissuto nella menzogna. Poi confessa a Kemal la verità sul loro passato.

Le anticipazioni dal 13 al 17 maggio