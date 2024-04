“Endless Love”, le anticipazioni: Zeynep si rifiuta di sposare Salih

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 aprile al 3 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.45) Simona De Gregorio







Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose) dichiara ai suoi genitori di non amare Salih (Gokay Muftuoglu) e di non volersi sposare. Kemal (Burak Ozcivit) va dalla sua famiglia per capire le ragioni di questa scelta. Salih è distrutto perché Zeyep non vuole più saperne di lui e affronta inutilmente la ragazza. Parlando con Onder (Kursat Alniacik) del suo incidente, Kemal gli chiede se anche lui non abbia il sospetto che sia stato un brutto tiro di Emir (Kaan Urgancioglu). Per proteggere sua figlia dalle ire del marito, Onder intima a Kemal di non mettere in giro simili sospetti. Ma Kemal, proprio perché vuole proteggere Nihan (Neslihan Atagul), consiglia a Onder di riflettere sulle sue parole e su quanto gli è capitato. Emir promette a Zeynep di eliminare tutti gli ostacoli che impediscono loro di stare insieme. Kemal sospetta che ci sia un altro uomo nella vita di Zeynep, ma lei nega categoricamente.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 27 aprile)

Kemal rassicura Nihan: né lui né Salih hanno denunciato Ozan. Kemal, durante una festa a casa di Galip, è impegnato a portare a termine una missione: venire in possesso di alcune chiavette USB che per lui rivestono grande importanza. Nihan porta in ospedale Kemal, dopo essere stato aggredito e accoltellato dagli scagnozzi di Emir. Zeynep si trova tra due fuochi, Ozan e Salih, ma nessuno al momento sembra avere le attenzioni della ragazza. Galip si accorge della sparizione delle chiavette USB e accusa Emir.

Le anticipazioni dal 29 aprile al 3 maggio