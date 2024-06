Endless Love, le trame dal 10 al 16 giugno 2024

Nihan, messa alle strette dal marito, ha un terribile incidente. Mentre la sorella lotta tra la vita e la morte, Ozan confessa alla moglie Zeynep la verità sul suo passato; le rivela infatti tutto sull'omicidio involontario che ha commesso e su come Emir gli abbia risparmiato la prigione, in cambio della mano di Nihan. Zeynep è sotto shock e non sa come reagire, ma Ozan la scongiura di non lasciarlo, per il bene del bambino che lei porta in grembo.

Emir, in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, incarica Tufan di sistemare i suoi uomini a presidio dell'ospedale dove è ricoverata Nihan e assicurarsi che Kemal stia lontano da lei. Onder però offre il suo aiuto a Kemal: potrà sostituirlo nell'assistenza a Nihan per un'ora durante la notte. Galip continua a cercare Nursen, ma senza successo: la donna è ben protetta nel nascondiglio che le ha procurato Kemal. Nursen mostra a Kemal una foto di lei e suo figlio da bambino e gli racconta di aver dato una copia della stessa foto a suo figlio, il giorno della loro separazione. Kemal sa per certo di averla già vista, ma non ricorda dove. Zehir porta a termine una missione per conto del suo capo e amico Kemal: rubare da casa Sezin il passaporto di Nihan e prenotare due biglietti di sola andata sulla nave per Nihan e Kemal. Nihan però è messa sotto stretta sorveglianza da Emir, determinato ormai a toglierle tutto l'ossigeno.

Galip è preoccupato per suo figlio Emir, perché teme che Kemal abbia in mente qualcosa; perciò, tenta di impedirgli di incontrare il suo acerrimo nemico, ma Emir non ascolta ragioni e va dritto per la sua strada. Tufan avvisa Kemal di un pericolo imminente, perché Galip sta indagando sul suo conto e questo non può significare nulla di buono. Kemal approfitta dell'incontro per fare delle domande al ragazzo riguardo alle sue origini e per mantenere la promessa che ha fatto a Nursen, la madre di Tufan. Gli equilibri cambiano perché a questo punto Tufan, che si sente tradito da chi poteva sapere dell'esistenza della madre, non nutre più lo stesso desiderio di vendetta che lo aveva guidato fino a questo momento.