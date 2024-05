Endless Love, le trame dal 13 al 19 maggio 2024

Zeynep minaccia di togliersi la vita, è sul ciglio di una scogliera pronta a tuffarsi, ma viene salvata da Ozan. Quest'ultimo chiede a Zeynep di sposarlo e la ragazza accetta. Kemal e Nihan vanno a casa di Karen, ma scoprono che la donna, dopo essersi sposata con Taner Gurkayali, proprietario di una scuderia, si è traferita a Sile (Istanbul) e quindi vanno a cercarla lì. Karen racconta loro della famosa sera, di cinque anni prima, nella tenuta di Emir e conferma che fu Ozan a uccidere Linda con un colpo di pistola. Conclude dicendo che poi fu costretta da Emir ad andare via, in cambio di denaro. Ma Kemal e Nihan sono convinti che la donna non stia dicendo tutta la verità. Emir, dopo aver scoperto che Karen è in Tuchia contro il suo volere, va da lei e le ricorda, con le maniere forti, che non deve "venderlo" raccontando come andarono realmente le cose quella sera.

Dopo un'ennesima lite con sua madre, Nihan si rifugia da Leyla, che cerca di convincerla a non schierarsi nella guerra tra lei e sua sorella. Galip si presenta da Leyla, proponendole di aiutarla nella disputa per la casa, ma la donna, bruscamente, rifiuta il suo sostegno. Galip, per vendetta, offre il suo aiuto a Vildan, che accetta con entusiasmo. Kemal riceve in ufficio un abitante del villaggio, che gli comunica la sua resa: dopo essere stato picchiato e minacciato dagli uomini di Emir, ritira l'accusa, come tutti i suoi concittadini. Kemal, infuriato, va da Emir e scopre che il braccio armato del suo nemico è suo fratello Tarik. Lo affronta, ma Tarik non si lascia convincere: l'unico uomo da cui accetta ordini è Emir. Kemal però ha già in serbo una mossa che metterà al tappeto il suo nemico: diffondere a tutti i media lo scandalo aziendale. Ozan organizza una proposta di matrimonio romantica per Zeynep che, anche se esasperata dalle attenzioni del ragazzo, accetta.